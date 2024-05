Stiri pe aceeasi tema

- In județul Botoșani, cateva comune incep sa se bazeze pe tehnologii industriale moderne pentru a dezvolta comunitațile, dar și pentru a face economie la buget. Printre altele, au iluminat stradal cu telegestiune, stații de apa și canalizare controlate prin senzori sau pompe de caldura.

- Unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale din județul Alba este Targul de cArte Alba Transilvana, care anul acesta iși va deschide porțile in data de 10 mai 2024, incepand cu ora 10:30. Pe toata perioada desfașurarii targului, respectiv in perioada 10-12 mai 2024, organizatorii au pregatit…

- In jurul ei graviteaza absolut tot. Vorbim despre SANATATE.Din 7 mai, noul Ambulatoriu al Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia devine funcțional! Alaturi de Consiliul Județean Alba, Primaria Alba Iulia și-a facut partea ei de misiune in relocarea policlinicii de pe strada Mușețelului. In curand,…

- Vernisajul a avut loc in 12 aprilie 2024, unde domnul Gabriel Rustoiu, directorul general al muzeului, a avut cuvantul de deschidere, urmat de artista Elena Cristea și de curatorul expoziției Anca Sas. Organizatorii expoziției sunt Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Fundația…

- In perioada 5-6 aprilie 2024, Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) Chișinau a gazduit Conferința Științifica Internaționala in Contabilitate ISCA 2024, ediția a XIII-a, eveniment organizat de Departamentul de Contabilitate, Audit si Finante din cadrul Facultatii de Economie, ...

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, in colaborare cu Arhiepiscopia Alba Iuliei și Facultatea de Teologie Ortodoxa din cadrul Universitații „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, organizeaza, in perioada 5-7 Aprilie 2024, a zecea ediție a Simpozionului Național de Martirologie, cu tema Memorie și Rezistența.…

- „Am lasat pentru final promisiunea. De fapt, este mai mult decat o promisiune, este o credința: daca iși pastreaza stabilitatea politica și economica, Romania poate deveni in urmatorii 4-5 ani una dintre marile forțe economice ale continentului! Nu este un vis, ci o proiecție bazata de traiectoria noastra…

- Cantitațile foarte mari de deșeuri abandonate in mod ilegal pe malurile raurilor ne obliga sa luam atitudine, in special datorita faptului ca avem o responsabilitate morala pentru ce lasam moștenire generațiilor viitoare. Primaria Alba Iulia, in parteneriat cu Administrația Naționala Apele Romane, a…