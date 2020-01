Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a aparitiei unei avarii pe infrastructura de transport cumparata de la Electrocentrale Constanta S.A. in scopul modernizarii acesteia, ne confruntam cu lipsa agentului termic la PT 24, zona afectata fiind in perimetrul strazilor: strada Petru Vulcan, strada Ion Adam, strada Temisana, strada…

- Bucurestenii de pe mai multe strazi si bulevarde din Capitala au ramas noaptea trecuta fara caldura si apa calda, din cauza unei avarii la reteaua de termoficare, informeaza Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti SA, prin intermediul unui comunicat. Astfel, Termoenergetica a anuntat oprirea agentului…

- In timp ce Gabriela Firea a susținut, joi, la ședința CGMB, ca livrarea agentului termic nu este in pericol din cauza falimentului RADET, consilierii din opoziție o contrazic și spun ca se va trece greu peste iarna. Pe de alta parte, edilul mai spune ca nici angajații RADET nu sunt in pericol.„In…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi seara, la Romania TV, ca situația RADET a fost rezolvata, dar ca o parte dintre consilierii USR și PNL au vrut sa lase bucureștenii in frig."Am fost surprinsa, saptamana trecuta, ca atat premierul, cat si ministrul energiei, anunțau,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, joi, pe Facebook, bucureștenilor ca, in ciuda faptului ca RADET a intrat in faliment și va fi preluat de Compania Municipala Termoenergetica, va fi apa calda și caldura in Capitala."Asa cum am declarat in repetate randuri, bucureștenii…

- Consiliul General al Capitalei va discuta joi proiectul care vizeaza delegarea serviciului de termoficare de la RADET catre Termoenergetica, termenul de mobilizare pentru transfer este de 90 de zile.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a dat asigurari ca bucureștenii nu vor ramane fara apa calda și caldura dupa ce RADET a intrat oficial in faliment.Citește și: Date de ULTIM MOMENT - Cu ce scor l-a ZDROBIT Dancila pe Iohannis in Botoșani "Nu exista niciun risc ca bucureștenii sa…

- Mii de bucuresteni stau fara apa calda si caldura in apartamente, in pragul iernii. Practic, sunt avarii la reteaua de termoficare in toate sectoarele Capitalei! In Sectorul 2, oamenii numara deja...