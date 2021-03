Stiri pe aceeasi tema

- Doua perchezitii au loc, vineri dimineata, in Bucuresti, inclusiv la un spital, intr-un dosar vizand achizitia de echipamente de protectie anti-COVID. ”In cursul zilei de 26 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Artistul este internat la Spitalul Floreasca din Capitala, pe secția de Terapie Intensiva, fiind intubat, iar plamanii lui sunt afectați in…

- Primaria Sectorului 6 din Capitala se inchide, dupa ce mai mulți angajați ai instituției au fost depistați cu Covid-19. Activitatea de relații cu publicul se va desfașura, pana pe 29 martie, prin poșta și online. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat, miercuri, ca au fost depistate 21 de cazuri…

- Platforma de programare are probleme de funcționare, nefiind posibila autentificarea utilizatorilor. Capitala și 18 județene apareau, luni dimineața, fara programari disponibile la vaccinarea contra Covid-19, potrivit centralizarii oficiale de pe platforma naționala de vaccinare. Intre timp și județul…

- Incediu a izbucnit, vineri dimineața, in jurul orei 5.00, la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Zeci de pacienți cu Covid-19 au fost evacuați, iar la fața locului au intervenit de urgența echipajele de pompieri. La fața locului a sosit și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Focul a fost stins de…

- Scaderea cazurilor de COVID-19 a dus la relaxarea restrictiilor din Capitala, dar cifrele in scadere nu sut relevante, spun medicii din prima linie. In plus, avertizeaza aceștia, acum ne putem astepta la o explozie de cazuri. Medicii pun pe seama stigmatizarii faptul ca, in ultima perioada, oamenii…

- Primaria Capitalei inchide spitalul modular din Pipera, unde se tratau cazurile foarte ușoare de COVID-19. Nicușor Dan spune ca spitalul nu mai ramane deschis deoarece numarul de bolnavi de coronavirus a scazut, iar din punct de vedere financiar nu se mai justifica. “Vom inchide spitalul modular de…

- Familia unui pacient mort de COVID-19 nu a reușit sa ridice cadavrul acestuia de la Spitalul Floreasca din Capitala, unde a fost anunțata ca trupul neinsuflețit nu a fost gasit. Conform reprezentanților spitalului, cel mai probabil cadavrul a fost ridicat de o alta familie, iar Poliția va face o ancheta,…