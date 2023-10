Lovitura dupa lovitura pentru PSD. Este al doilea caz mare de corupție in randul PSD-ului, in ultima saptamana. Dupa Dumitru Buzatu, care a fost bagat la inchisoare, a venit randul și primarului PSD de Mioveni, Ion Georgescu. Se pare ca Ciolacu nu se grabește sa-l dea afara din partid, pana la aceasta ora neluandu-se nicio […] The post Conducerea organizației PSD Mioveni, dizolvata dupa anunțul de susținere a primarului Georgescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .