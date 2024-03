Stiri pe aceeasi tema

- Decizie care pare scapata de sub control a Comisiei de Disciplina a FRF. Aceasta efectiv nu a avut mila și a pedepsit gruparea aradeana UTA... The post Dezastru! UTA, pedepsita sa joace fara spectatori pana la finalul campionatului appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Suporterii steliști s-au revoltat in urma unui anunț oficial postat pe site-ul Federației Romane de Fotbal. Comisia de Disciplina s-a referit la clubul din Ghencea drept „CSA Steaua Armatei”. Pe masa Comisiei de Disciplina și Etica a Federației s-a aflat și un caz legat de meciul CSA Steaua - CS Tunari,…

- Comisia de Disciplina a Federației Moldovenești de Fotbal a examinat cererea clubului Dinamo-Auto privind retragerea echipei din campionat din cauza lipsei resurselor financiare și sponsorizarii. Comitetul a admis cererea clubului din Tiraspol și a exclus Dinamo-Auto din campionat. {{659996}}Totodata,…

- Clubul UTA a anunțat pe pagina de facebook ca analizele antrenorului Mircea Rednic au fost bune și de maine urmeaza sa revina alaturi de echipa... The post Comunicat al clubului UTA: „De maine, Mircea Rednic va reveni alaturi de echipa appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Comunicat de presa | USR Alba Iulia și-a ales o noua conducere. Bogdan Dogar este noul președinte al organizației locale Comunicat de presa | USR Alba Iulia și-a ales o noua conducere. Bogdan Dogar este noul președinte al organizației locale Membrii USR Alba Iulia și-au ales o noua conducere, in funcția…

- Comunicat IPJ Arad. In ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri au desfașurat mai multe acțiuni pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente cu consecințe grave, precum... The post Opt permise de conducere reținute, printre sancțiunile aplicate de polițiștii rutieri aradeni appeared first on Special…