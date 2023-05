Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj a finalizat, cu ajutorul fondurilor europene, lucrarile de reabilitare structurala și reamenajare arhitecturala pentru cladirea de ateliere de la Școala Gimnaziala Speciala pentru Deficienți de Auz „Kozmutza Flora”.

- „Incepand de astazi, 12 mai 2023, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența va incepe plata sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu hrana și cazarea cetatenilor straini sau apatrizilor aflați in situații deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, aferente lunilor ianuarie,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat in consultare publica o serie de ghiduri ale solicitantului pentru cateva apeluri de proiecte care țintesc adaptarea elevilor și a studenților la cerințele de pe piața muncii. Apelul destinat domeniului preuniversitar se numește ”Adaptarea serviciilor…

- UAT Municipiul Constanta a depus solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Reamenajarea Spatiului Verde Zona Parc Tabacarie din municipiul Constanta, in judetul Constanta, municipiul Constanta, zona Parc Tabacarie.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei…

- Primaria Piatra Neamț anunța ca 2023 ar trebui sa fie anul investițiilor. Ceea ce pare evident in acest moment este ca in Piatra Neamț se lucreaza din plin. Chiar daca sunt cele mai vizibile, lucrarile de la infrastructura rutiera nu sunt singurele care se afla in plina desfașurare in Piatra Neamț.…

- Casa Verde Fotovoltaice 2023: A aparut proiectul GHIDULUI de finanțare. Și bisericile pot beneficia de subvenție. CONDIȚII Proiectul de ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare pentru programul “Casa Verde Fotovoltaice” 2023 a fost publicat de catre Ministerul Mediului la finalul saptamanii trecute.…

- Proiectul „Velo Apuseni” ce prevede realizarea a peste 220 de kilometri de piste de biciclete pe teritoriul județelor Cluj, Alba și Bijor intra in linie dreapta. Consiliul Județean anunța semnarea contractului, cu finanțare prin PNRR, ce va pemite amenajarea a zeci de kilometri de traseu cicloturistic…

- Consiliul Județean Cluj a finalizat și recepționat lucrarile de construcții și instalații aferente proiectului cu finanțare europeana “Creșterea eficienței energetice in cladirea Școlii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluziva/Integrata”, unitate de invațamant…