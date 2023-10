Condamnat a doua oară pentru o mită de 10 euro Tribunalul Mehedinti a condamnat, la rejudecare, la doi ani de inchisoare, un cetatean sarb deferit justitiei pentru comiterea infractiunii de dare de mita. Potrivit anchetatorilor, inculpatul a incercat sa mituiasca un politist de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I. Mita a constat in suma de 10 euro, care a fost confiscata de instanta. Potrivit oamenilor legii, cetateanul sarb a incercat sa mituiasca politistul de frontiera pentru ca nu avea la el permisul de conducere. „In data de 3 octombrie 2019, un agent de poliție din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un barbat de 44 de ani, din comuna Teasc, condamnat la un an si patru luni de inchisoare cu executare pentru talharie. Pe 10 decembrie 2022, barbatul a talharit o femeie de 78 de ani, in scara unui bloc din Craiova. Potrivit oamenilor legii, barbatul…

- Fostul fotbalist Danut Lupu, condamnat definitiv la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis, a revenit duminica in Romania, potrivit Agerpres. El fusese dat in urmarire nationala de Politia Romana. "Impotriva celui in cauza, Judecatoria…

- Marți, 19 septembrie, in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, pe sensul de ieșire din Romania, un cetațean roman, in varsta de 35 de ani, domiciliat in județul Salaj. Cu ocazia verificarilor efectuate pentru ieșirea…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Urziceni au reținut la ieșirea din țara un barbat din Salaj care, cu o zi inainte, a fost condamnat la inchisoare pentru savarșirea de infracțiuni la regimul circulației. Marți, 19 septembrie a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul de…

- Luni, 18 septembrie a.c., in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera pe sensul de intrare in Romania, un barbat in varsta de 43 de ani, din județul Timiș. In urma controlului specific, polițiștii au descoperit faptul ca pe…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a 21 de inculpati, printre care se numara si un cetatean bulgar, acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranti și trecerea frauduloasa a frontierei de stat. Potrivit anchetatorilor, inculpatii au preluat din Bulgaria aproape…

- Polițiștii de frontiera satmareni au reținut un cetațean roman care a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru savarșirea de infracțiuni la regimul circulației. In aceasta dimineața, in jurul orei 05.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- Judecatorii de la Tribunalul Mehedinti au condamnat la patru ani si patru luni de inchisoare un cetatean danez care a trecut cu masina prin bariera de la Punctul de Trecere a Frontieri Portile de Fier II. Incidentul a avut loc pe 26 ianuarie. Dupa ce l-au prins, oamenii legii au stabilit ca barbatul…