- ■ carti si manuscrise ale lui Isaac Newton, Galileo Galilei si Francisco Goya, evaluate la 2,5 milioane de lire sterline, au fost gasite in garajul unei vile ■ autorii jafurilor sunt arestati preventiv in tara si in Marea Britanie la rezolvarea cazului coopereaza autoritati judiciare din Romania, Anglia…

- Mai multe carti si manuscrise vechi, in valoare de peste 2,5 milioane de lire sterline, care ar fi fost furate din Londra, au fost gasite in judetul Neamt, in urma cooperarii judiciare internationale cu autoritatile din Marea Britanie si Italia, anunta Politia Romana.

- DIICOT a gasit, miercuri, in urma unei percheziții in județul Neamț, carți și manuscrise vechi, in valoare de 2,5 milioane de lire sterline, cu opere ale lui Galileo, Isaac Newton sau Goya, care au fost furate in 2017 din Marea Britanie, se arata intr-un comunicat transmis vineri. „Persoanele suspectate…

- Inspectoratul a luat la pas scolile din judet, discutind cu elevi, profesori si parinti. „Toate unitatile si-au deschis portile. Cu o zi inainte stiam ca 84 vor merge pe scenariul galben si doar una, Liceul Carol I Bicaz, pe scenariul rosu, dar e asigurata predarea on- line. Am reusit ca la fiecare…

- ■ Gheorghe Tuluc, fost director in Ministerul Mediului, a fost condamnat la 3 ani de detentie sub supraveghere pe o perioada de 6 ani ■ instanta a decis si confiscarea sumei de 1.293.900 de lei ■ la comiterea matrapazlacurilor era ajutat de sotie si un cumnat ■ Pentru ca legea permite, un caz de luare…

- ■ Serviciul de Transmisiuni Speciale a prezentat statistica pe primele 6 luni ■ 112 a fost sunat de peste 4,8 milioane de ori, 2,6 milioane au fost urgente, iar peste 311.000 au fost apeluri abuzive ■ in topul celor abuzive conduce un oltean, cu 9.544 de telefoane, urmat de un ilfovean - 7.573, un vasluian…

- ■ un nemtean a fost depistat cand transporta drogul de mare risc ■ in masina lui Narcis Stoica, au fost descoperite de catre autoritatile britanice, la terminalul Channel Tunnel, 15 kilograme de cocaina ■ faptasul a pledat vinovat, pentru a i se reduce pedeapsa ■ va sta 6 ani in inchisoare ■ Narcis…

- ■ la nivel national au fost confirmate 38.139 de cazuri, 2.038 decese, 22.747 vindecati ■ la Neamt, in total au fost confirmate 1.059 de cazuri ■ Pana pe 20 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 38.139 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate…