Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu va trebui sa plateasca in solidar cu medicul ORL Carmen Braia peste 400.000 de euro pentru moartea unei paciente de 17 ani. Managerul interimar Gigel Capota spune ca va fi nevoit sa taie din buge...

- Investigatiile de imagistica medicala ce vor fi realizate de noul aparat de rezonanta magnetica nucleara (RMN) de la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu vor fi decontate de Casa de Asigurari de Sanatate Gorj. Aparatura este de ina...

- Un copil de 4 ani Bumbesti-Jiu risca sa ramana orb, dupa ce s-a lovit intr-o teava, la un loc de joaca. Accidentul s-a petrecut chiar intr-un loc de joaca amenajat de autoritațile locale. Pentru numai cateva secunde, mama l-a scapat de sub privire, pentru a-l supraveghea pe fratele lui cel mic, iar…

- Consiliul Judetean Gorj pregateste un proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Reabilitare și modernizare secțiile Cardiologie, Endocrinologie și Obstetrica-Ginecologie – Spitalul Județean de Urgenta din Targu Jiu“. Este vorba de cladirea…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu va organiza, in perioada 19-22 iulie, un amplu simpozion medical. Circa 600 de invitati din toata tara, cadre medicale, furnizori si producatori de medicamente, vor lua parte la acest eveniment....

- Angajații Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu au intrat ieri intr-o greva de avertisment de doua ore. Salariatii au purtat in mare parte banderole albe in semn de nemultumire fata de reducerea sporurilor și diferențele dintre lefuri. Valentin Popa, ...

- Angajații Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu au intrat in aceasta dimineața intr-o greva de avertisment. Salariatii poarta in mare parte banderole albe in semn de nemultumire fata de inechitatile dintre lefuri si reducerea sporurilor cu pana la 1.100 ...

- Peste 70 de asistente medicale protesteaza in curtea Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu, din strada Progresului. Angajatele unitatii medicale sunt nemultumite ca nu le-au fost majorate lefurile si spun ca pana in 2020 vor avea salarii mai mici ...