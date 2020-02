Stiri pe aceeasi tema

- Gripa sezoniera a mai luat o viata. Un barbat din judetul Harghita a murit, fiind cel de-al 13-lea deces provocat de infectia cu virus gripal de la inceputul sezonului rece. In timp ce numarul celor care se imbolnavesc de gripa creste de la o zi la alta, in scolile din tara se intetesc masurile de preventie.

- Intre poezie și proza, coboara din cand in cand in suburbiile sufletului. Cerceteaza durerea aproapelui, studiaza comportamentul deviant al femeii, dar nu o face doar din carți, ci stand uneori pe marginea prapastiei. Acolo unde prea puțini indraznesc...

- Oana Radu a avut puterea sa lase trecutul in urma, iar noul an a prins-o cu fluturi in stomac! Desi spunea ca nici nu vrea sa mai auda de o alta relatie, Antena Stars a aflat cine este iubitul artistei, dar si unde au petrecut.

- Un barbat a murit, dar o batrina a fost salvata de pompierii nemteni dupa ce flacarile au cuprins o gospodarie din satul Certeni, comuna Birgaoani, vineri, 20 decembrie. “Pompierii de la Detașamentul Piatra Neamț sunt la o misiune de stingere a unui incendiu la o locuința in satul Certieni, comuna…

- Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost batut crunt de un tanar din satul vecin. Incidentul a avut loc in urma cu trei zile, in jurul orei 22:00, in fata Casei de Cultura din Criva, raionul Briceni.

- In aceasta dupa-amiaza, pe DN18 in localitatea Tisa, a avut loc un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane. Este vorba despre un barbat de 50 de ani din localitate, care a fost surprins si accidentat mortal de un auto, pe trecerea de pietoni marcata si semnalizata corespunzator. Conducatorul…

- Un barbat, in varsta de 30 de ani, nu a tinut cont de semnele de avertizare și a incercat sa iși faca un selfie langa o cascada. Acesta a alunecat pe rocile dure și și-a pierdut viața.

- Sanda Marin a fost urata de comuniști, dar iubita de generații de femei. Rețetele i-au fost modificate, cenzurate, iar autoarea a devenit subiectul unor zvonuri incredibile. A fost Sanda Marin, cea mai cunoscuta gospodina din Romania, barbat?