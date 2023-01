Stiri pe aceeasi tema

- Depeche Mode, Deep Purple, Boney M, Eros Ramazzotti si The Hollywood Vampires se numara printre artistii care si-au programat concerte in 2023 la Bucuresti. Si dansatorii de la Lord of The Dance revin in Capitala, cu spectacolul aniversar ’25 Years of Standing Ovations’, programat initial pe 18 septembrie…

- Depeche Mode, Deep Purple, Boney M, Eros Ramazzotti si The Hollywood Vampires se numara printre artistii care si-au programat concerte in 2023 la Bucuresti. Si dansatorii de la Lord of The Dance revin in Capitala, cu spectacolul aniversar "25 Years of Standing Ovations", programat initial pe 18 septembrie…

- Polițiștii galațeni fac ancheta dupa ce persoane necunoscute au intrat in birourile Consiliului Județean Galați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Depeche Mode, Deep Purple, Boney M, Eros Ramazzotti and The Hollywood Vampires are some of the artists slated to perform in Bucharest in 2023. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know more about…

- Depeche Mode, Deep Purple, Boney M, Eros Ramazzotti si The Hollywood Vampires se numara printre artistii care si-au programat concerte in 2023 la Bucuresti. Concertul Extraordinar de Anul Nou „O calatorie muzicala in Venetia”, eveniment de gala aflat la a IX-a editie, va avea loc la Ateneul Roman in…

- Depeche Mode, Deep Purple, Boney M, Eros Ramazzotti si The Hollywood Vampires se numara printre artistii care si-au programat concerte in 2023 la Bucuresti. Si dansatorii de la Lord of The Dance revin in Capitala, cu spectacolul aniversar "25 Years of Standing Ovations", programat initial in 18 septembrie…

- Depeche Mode, Deep Purple, Boney M, Eros Ramazzotti si The Hollywood Vampires se numara printre artistii care si-au programat concerte in 2023 la Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Robbie Williams și Sam Smith canta la București in 2023 Bucurie mare la sfarșit de an pentru iubitorii de muzica. In vara anului 2023, doi dintre cei mai iubiți artiști internaționali concerteaza in Romania. Robbie Williams și Sam Smith vin la București. Concertele se vor desfașura in perioada 3 – 4…