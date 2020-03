Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Metallica a anuntat ca turneul sau sud-american programat in luna aprilie va fi amanat pentru luna decembrie. De asemenea, o serie de concerte programate in luna mai au fost anulate, potrivit loudersound.com, potrivit Mediafax.Pe de alta parte, trupa heavy metal americana a anuntat ca…

- Sub genericul Retrospectiva 2008 - 2020 la 'Tinerimea Romana', Centrul National de Arta 'Tinerimea Romana' a inceput postarea unor inregistrari video si reportaje foto in premiera a unora dintre cele mai inspirate momente artistice din concertele si spectacolele sustinute de formatiile sale. Initiativa…

- Daca unii s-au amuzat copios, au existat și admiratori care l-au criticat pe Dani Mocanu pentru gestul sau. Manelistul se bucura de o „finanțare generoasa” in urma cantarilor, dar și in urma vizualizarilor pe care le primește pe Youtube. Cantarețul caștiga lunar doar din YouTube mai mult de…

- Ministrul propus la Sanatate, Victor Costache, a primit aviz negativ, miercuri, din partea membrilor comisiilor parlamentare de specialitate. Sapte parlamentari au votat 'pentru' un aviz favorabil, 20 'impotriva' si a fost inregistrata o abtinere. AGERPRES/(AS - autor:…

- CSM Bucuresti, deja calificata in sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin, a fost invinsa de formatia franceza Metz Handball, cu scorul de 28-26 (14-13), duminica, in deplasare, in penultimul sau meci din in Grupa principala 1 a competitiei. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online:…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au cerut, luni, arestarea preventiva a lui Mario Iorgulescu pentru omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivascu)

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, sambata, un mesaj pe Twitter in care subliniaza necesitatea detensionarii situatiei din Orientul Mijlociu. "Romania este profund ingrijorata cu privire la evolutiile din Orientul Mijlociu dupa atacurile asupra Ambasadei Statelor Unite in…

- Un proiect de ordonanta de urgenta de desfiintare a Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 a fost introdus, luni, pe ordinea de zi a sedintei Guvernului. Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a propus, la inceputul sedintei, introducerea pe ordinea de zi a proiectului de OUG pentru…