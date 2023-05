Cele zece compoziții selectate in urma concursului național de compoziție Retracing Bartok vor fi prezentate in premiera absoluta la Timișoara joi, 18 mai, cu incepere de la ora 19 in Sala Multifuncționala CJT fiind interpretate de ansamblul ATEM. Compozitorii aleși in urma concursuluii sunt Irina Perneș, Mara Pruna, Ariadna Ene Iliescu, Bianca Diana Popa, Rubin […] Articolul Concert Retracing Bartok la Timișoara, cu compozițiile selectate in urma concursului național de compoziție a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .