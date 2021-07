Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin si Oana* sunt impreuna de opt ani. Micile momente petrecute impreuna, seara, cu cateva beri sau o sticla de vin in fata au devenit tot mai dese si, fara sa-si dea seama, Oana a ajuns alcoolica. Bea mult, bea pe ascuns, isi ia liber de la job ca sa stea acasa si sa bea.

- Timp de 20 de ani, artistul a jucat pe scena Teatrului de Vest din Reșița, iar mai apoi s-a alaturat trupei Teatrului Național din Timișoara, unde a interpretat mai bine de 50 de roluri. „Cu tristețe, Teatrul Național din Timișoara anunța ca actorul Valentin Ivanciuc (29.04.1951 – 27.06.2021) a trecut…

- In weekend, la Timișoara va avea loc un concert caritabil in sprijinul cadrelor medicale din oraș care au luptat cu pandemia, sub genericul „Impreuna pentru Viața“. Evenimentul va avea loc vineri, 25 iunie, de la ora 20, la Porto Arte, iar pe scena se vor afla membrii trupei Vest Phoenix Cover și invitații…

- Lumea literaturii este din nou in doliu. Autoarea romanelor de success Dawson's Creek și Wasteland s-a sinucis. Heidi Ferrer s-a confruntat o perioada de timp cu infecția de coronavirus, astfel ca nu a mai rezistat chinurilor la care a fost supusa din cauza simptomelor bolii și a recurs la un gest necugetat.…

- Un barbat care a intrat in Canalul Bega din zona Parcului Copiilor din Timisoara sa inoate, a fost observat de un cetatean de pe mal... The post Barbatul care a intrat sa inoate in Bega și-a pierdut viața appeared first on Renasterea banateana .

- Are 40 de ani din care 20 a locuit in America si nu oriunde, ci in Texas. Ion Zanca este romanul care a cantat pentru doi presedinti americani, lui Barack Obama si lui George Bush. De Bush chiar il leaga o poveste de viata.

Conceptul de arta stradala nu este unul cu totul nou, ba dimpotriva, o serie de studii și documente istorice ii atesta o vechime de peste 16 secole, avand diverse forme de manifestare.

- Sfarsit cumplit pentru Cornel, un sofer roman de TIR stabilit in Italia. Barbatul de 59 de ani a fost gasit mort in cabina camionului sau in Ravenna, intr-o zona industriala, la cateva sute de metri de o moschee. Cornel, un sofer roman de TIR, gasit mort in cabina, in Italia. Anchetatorii incearca…