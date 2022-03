Concert dedicat Centenarului încoronării Reginei Maria la Ateneul Român Cu prilejul aniversarii Centenarului Incoronarii Reginei Maria, Asociația Diplomație și Identitate Culturala Europeana (ADICE) și Filarmonica ”George Enescu” organizeaza, duminica, 3 aprilie 2022, de la ora 19.00, in Sala Mare a Ateneului Roman, spectacolul-concert ”Regina Maria: ganduri catre țara in vremuri de razboi”. Roxana Lupu, actor și coordonator proiect cultural Spectacolul este susținut de artiștii Roxana Lupu-actrița și coordonator proiect cultural, Nicholas Lupu (bariton și actor), Anta Agavriloae Barbu (pianist), Alexandra Petrișor și Dragoș Horghidan (Duo Kitharsis) și alți invitați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

