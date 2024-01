Concepte urbanistice la Primăria Galați: „pădurile urbane”, „pășunatul urban” și „agri-cultura” In timp ce spațiile verzi dintre blocuri sunt niște maidane prafuite din cauza indiferenței edililor, decidenții din Primaria Galați par seduși de concepte urbanistice inedite, cel mai recent fiind cel referitor la „padurile urbane”. Pe data de 10 ianuarie, Primaria Galați a lansat procedura pentru „achiziția Proiectului Tehnic Economic (PTE) pentru obiectivul Crearea de paduri urbane”, valoarea estimata a contractului fiind de 31.000 de lei. Potrivit caietului de sarcini, obiectivele acestui proiect vizeaza creșterea suprafețelor de spații verzi din oraș: „Prin crearea de paduri urbane se pot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

