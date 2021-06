Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, s-a intalnit vineri cu o delegatie a sindicala a muncitorilor din santierul naval Damen Mangalia, veniti la Bucuresti sa protesteze fata de intentia operatorului Damen de a pune in practica un plan de restructurare ce implica disponibilizarea a 228 de angajati.…

- Problema concedierilor colective de la santierul naval Damen Shipyards Mangalia va fi discutata la nivelul Guvernului, a anuntat ministrul Economiei, Claudiu Nasui, care s-a intalnit vineri cu o delegatie a sindicala a muncitorilor din santierul naval, veniti la Bucuresti sa protesteze fata de intentia…

- ”Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, s-a intalnit azi cu o delegatie a sindicala a muncitorilor din santierul naval Damen Shipyards Mangalia, veniti la Bucuresti sa protesteze impotriva intentiei operatorului Damen de a pune in practica un plan de restructurare ce implica disponibilizarea a 228 de angajati.…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a scris pe Facebook un mesaj in care susține ca in cadrul coaliției de guvernare s-a decis ca declarația de beneficiar sa fie amanata pana pe 1 octombrie. Oficialul mai spune ca reușise sa elimine aceasta declarație, insa ea a redevenit obligatorie printr-un amendament…

- Statul roman va emite certificate pentru romanii care s-au vaccinat pentru Covid si doresc sa calatoreasca in scop turistic, documente care vor fi recunoscute de catre Grecia, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Mediului de Afaceri si Turismului, Claudiu Nasui. El a primit vizita ministrului grec…

- Ministrul Turismului din Grecia, Charis Theocharis, va sustine vineri o conferinta de presa la Bucuresti, pe tema sezonului turistic si a conditiilor de calatorie in Grecia. Oficialul grec se afla in vizita in Romania la invitatia omologului sau, Claudiu Nasui. Grecia a decis sa deschida oficial sezonul…

- Ministrul Turismului din Grecia, Charis Theocharis, va sustine vineri o conferinta de presa la Bucuresti, pe tema sezonului turistic si a conditiilor de calatorie in Grecia. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat in Germania - 'Ramanem in carti,…