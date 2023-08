Concedieri la Poșta Română. Sute de angajați vor rămâne pe drumuri, din toamnă Sindicaliști de la Poșta Romana susțin ca sute de angajați ar fi fost anunțați ca vor fi dați afara de la locul de munca de la 1 septembrie. Compania trimis 501 de preavize de concediere angajaților și le-a oferit și poțiunea de ramane in companie pe posturi de poștași, reiese din informațiile adunate pana acum. Sindicaliștii s-au opus acestor decizii. Aceștia susțin ca deciziile sunt ilegale deoarece au fost luate de companie fara a se consulta și cu angajatii. ”Este vorba despre un cumul de factori. Serviciile si produsele companiei s-au redus la jumatate in ultimii 10 ani. La fel si numarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania trimis 501 de preavize de concediere angajaților și le-a oferit și poțiunea de ramane in companie pe posturi de poștași, reiese din informațiile adunate pana acum. Sindicaliștii s-au opus acestor decizii. Aceștia susțin ca deciziile sunt ilegale deoarece au fost luate de companie fara a se…

- In Romania, exista o categorie de salariați care beneficiaza de dreptul de a solicita concediu fara plata pentru o perioada de un an. Acest tip de concediu presupune, insa, anumite condiții și reguli, care pot varia in funcție de politica firmei și legislația in vigoare. Conform legislației din invațamantul…

- Managementul companiei TAROM persifleaza si trateaza cu indiferenta drepturile angajatilor stabilite prin contract, sustine Sindicatul Unit TAROM (SUT)."In cadrul primei runde de renegocieri a drepturilor financiare aferente Contractului Colectiv de Munca incheiat pentru anii 2022-2024, managementul…

- Dupa haosul provocat in ultimele zile de numeroasele intarzieri si anulari ale zborurilor Wizz Air, dar si de greva de pe aeroporturile italiene, este pe cale sa inceapa o noua greva: cea a angajatilor TAROM. Pentru moment a fost facut doar primul pas premergator grevei: declanșarea conflictului de…

- Din cauza schimbarilor și evenimentelor majore din ultimii ani, managerii moderni se afla in fața unor noi provocari: fluctuația de personal, schimbarea nevoilor și aspirațiilor angajaților odata cu pandemia, experimentarea sistemului de lucru remote și evoluția tehnologiilor. Toate acestea sunt…

- Sindicaliștii CFR anunța un protest, luni, in fața Ministerului Transporturilor condus de Sorin Grindeanu. Manifestația va avea loc intre 10:00 și 12:45, conform unei informari referitoare la miting. Sindicaliștii anunța ca majoritatea ceferiștilor sunt nemulțumiți de tergiversarea aplicarii Legii nr.…

- „Dl Burduja se lauda și scrie: Misiune indeplinita: peste 100 de milioane de euro pentru mințile stralucite din diaspora pentru cercetarea romaneasca. Plus eBay in Romania! Sunt doua lucruri pe care le-a facut ieri dl Valentin Ștefan. Domnul V. Ștefan rescrie istoria, pentru ca nu recunoaște cele 170…

- Femeia ranita in accidentul de la Rafinaria Petromidia este in stare grava, au precizat reprezentantii Spitalului Judetean Constanta. In acest caz, Inspectoratul Teritorial de Munca din Constanta a inceput o ancheta pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul de munca. Starea femeii ranite la Rafinaria…