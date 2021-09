Stiri pe aceeasi tema

- Succes rasunator al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin, la prima misiune economica in strainatate! Președintele Cristina Chiriac a stabilit bazele dezvoltarii relatiilor comerciale dintre Romania si Cipru, in urma unui maraton de sedint

- Delegația Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) a efectuat prima misiune economica in strainatate, in Republica Cipru, in perioada 14-15 septembrie, cu scopul de a promova antreprenoriatul feminin, mediul investițional romanesc și de a contribui la dezvoltarea cooperarii economice…

- Extinderea domeniului schiabil, deschiderea aeroportului si diversificarea vietii culturale pot face din Brasov capitala sporturilor de iarna si a turismului romanesc, au afirmat reprezentanti ai autoritatii publice locale, prezenti la o dezbatere publica despre turism. Potrivit unui comunicat al Confederatiei…

- Este evident ca masurile luate de catre guvernul PNL au avut un impact pozitiv, fapt confirmat cu prisosința in evoluția economiei naționale, indeosebi in dinamica sectorului industrial. Industria... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Este pentru prima data in ultimii 30 de ani cand funcționarii “scorțoși” ai Fondului Monetar Internațional, pesimiști din fire, majoreaza prognozele de creștere economica pentru Romania pana la 7% din PIB, adica aproape dublu fața de cat estimaseram noi, romanii. Iar datele comunicate de statistica…

- Antreprenori din mai multe domenii de activitate urmeaza sa defileze, joi, 8 iulie, pe podiumul de prezentare al evenimentului de moda Expo 2021 - "Fabricat in Satu Mare", in scopul transmiterii unui mesaj de sustinere pentru industria textila, grav afectata de pandemie, se mentioneaza intr-un comunicat…

- Tinerii din Romania care nu detin competentele necesare sau nu au studii de formare profesionala se confrunta cu bariere specifice in ceea ce priveste accesul pe piata muncii, a afirmat presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac, la o intalnire cu deputatul…

- Multe dintre problemele de azi in sectorul agricol au aparut in rezultatul implementarii programului ”Pamint” in Moldova, care a nimicit producerea marfurilor la scara larga. O astfel de opinie intr-un interviu cu portalul Noi.md a exprimat doctorului in economie științe economice, collaborator al Institutului…