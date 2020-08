Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal SCM Politehnica Timisoara l-a transferat pe sarbul Savo Slavuljica, un inter dreapta (1,88 m), care va implini 22 de ani pe 13 august, a anuntat, marti, clubul pe pagina sa de Facebook. Jucatorul vine de la echipa maghiara Oroshaza, pentru care a evoluat in sezonul precedent.…

- SCM Politehnica a transferat un al doilea jucator sarb, in aceasta vara, dupa unul dintre portarii lotului alb-violet. Gruparea banațeana s-a ințeles cu Savo Slavuljica, inter dreapta (1m 88cm), care va implini 22 de ani in 13 august. Jucatorul vine din handbalul maghiar, mai precis de la Oroshaza,…

- Dupa sarbul Lalic, Ripi muta tot pe filiera straina. Echipa timisoreana a ajuns la un acord cu jucatorul ivorian Yuri Stephane Coulibaly. Mijlocașul central nascut pe 16 decembrie 1998, inalt de 1,80 metri, a semnat cu clubul ros-galben un contract valabil pentru urmatoarele trei sezoane. Ultima echipa…

- Alen Blazevic joaca inter stanga si isi doreste sa obtina performante si cu HC Dobrogea Sud. Handbalistul croat a evoluat opt ani la Pick Szeged La echipa maghiara, el a jucat aproape de fiecare data in primavara Champions League. Interul stanga Alen Blazevic, international croat, a fost prima achizitie…

- Luis Suarez Miramontes (85 de ani), fost jucator la Barcelona și caștigator al Balonului de Aur in 1960, l-a desființat pe Arthur Melo (23), actualul mijlocaș al „catalanilor”. Transferat de Barcelona in vara anului 2018 de la Gremio pentru suma de 31 de milioane de euro, Arthur nu a reușit sa impresioneze…

- Conducerea Ripensiei se afla in tratative pentru numirea unui nou tehnician dupa plecarea lui Alexandru Pelici la Resita. Se pare ca cele mai mari sanse sa devina noul antrenor principal al ros-galbenilor le are Cosmin Petruescu, tehnician care s-a despartit de ASU Politehnica la inceputul sezonului…

- Gruparea de handbal masculin CS Dinamo a anuntat, joi, pe site-ul sau oficial, transferul lui Javier Humet, jucator care a evoluat in ultimele doua sezoane la formatia rivala CSA Steaua. "Managementul echipei masculine de handbal continua intarirea lotului alb-rosu in vederea noului sezon competitional.…

- Lotul Ripensiei Timisoara urmeaza sa sufere modificari in perioada urmatoare, mai ales ca clubul se gandeste deja la editia urmatoare de campionat. La capitolul plecari certe figureaza deocamdata numele lui George Monea, jucator folosit in banda dreapta si care a fost folosit mai putin in ultimele partide…