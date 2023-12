Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam la finalul unui an incarcat de provocari, un an complicat la nivelul intregului mapamond, in care economiile lumii au fost marcate de incertitudini, pe fondul recesiunii, dar si al unor conflicte militare. In pofida acestor impedimente, Romania a reusit sa pastreze un trend economic ascendent,…

- Comunicat de presa PSD Alba: Alba Iulia este orașul Unirii și reunirii naționale! La mulți ani tuturor romanilor! Alba Iulia este orașul Unirii și reunirii naționale! La mulți ani tuturor romanilor! Din 1918, Alba Iulia este pentru toți romanii ”Orașul Marii Uniri”. Insa pentru noi, locuitorii județului…

- Stabilitatea fiscala influenteaza mediul de afaceri, dar si functionarea administratiei locale, a spus, luni, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan, prezent la o intalnirea a membrilor Asociatiei Intreprinzatorilor Maramures. ‘Problemele legate de fiscalitate sunt grele si pentru…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri ca trebuie sa existe o dezbatere cu mediul de afaceri si societatea civila pe tema impozitului progresiv si ca nu ar trebui sa fie o decizie politica.

- Nicolae Ciuca a vorbit joi, in exclusivitate la „Jurnalul de Seara” de la Digi24, despre mediul de afaceri din Romania. Președintele liberalilor a spus ca PNL s-a „angajat ca indiferent ce se intampla”, sa nu creasca taxele anul viitor. „Noi trebuie sa sprijinim mediul de afaceri sa multiplice toate…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, fost prim-ministru al Romaniei, s-a referit la coalitia de guvernare, la dezvoltarea economica, dar si la cresterea pensiilor, in discursul sustinut sambata la Cimpulung, in judetul Arges. Ciuca a afirmat ca tara are nevoie de stabilitate si de aceea a fost nevoie de…

- Comunicat de presa| Președintele PSD Alba, Radu Marcel Tuhuț: „Am avut bucuria sa o premiez pe canotoarea Toma Elena Maria, din Abrud, pentru rezultatele deosebite obținute la competițiile naționale și internaționale” Președintele PSD Alba, Radu Marcel Tuhuț: „Am avut bucuria sa o premiez pe canotoarea…

- Comunicat de presa| Florin Roman, deputat PNL de Alba: Aparam mediul privat! Aparam oamenii care muncesc cinstit in aceasta țara! In forurile statutare am discutat poziția PNL privind pachetul de masuri pentru echilibrarea bugetara. Avand in vedere ca pachetul de masuri va fi definitivat in urma discuțiilor…