- Ministrul Municii, Marius Budai, a intervenit in scandalul din Coaliție, mai precis in dezbaterea privind creșterea varstei de pensionare a femeilor, de la 63 de ani la 65 de ani, asumata prin PNRR. Acesta susține ca PSD nu este de acord cu creșterea varstei de pensionare, pana cand speranța de viața…

