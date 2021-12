Guvernul de la Kabul a profitat de marcarea celor 42 de ani de la invazia sovietica din Afganistan pentru a avertiza ca nu va accepta vreun invadator pe teritoriul sau si nici ca alte tari sa se amestece in afacerile sale interne. Intr-un comunicat de presa, talibanii au insistat ca dupa revenirea lor la putere, in august, Afganistanul este o natiune libera. “In urma cu 42 de ani, sovieticii au invadat Afganistanul. Luptatorii afgani i-au facut sa dea inapoi dupa 10 ani de jihad si lupta dura. Emiratul Islamic al Afganistanului (asa cum se prezinta guvernul interimar taliban), in numele poporului…