- Liberalii suceveni au inceput campania electorala pentru alegerile parlamentare in aceasta noapte, exact la ora 00:00, in fata sediului PNL Suceava. Lansarea campaniei a fost facuta prin lipirea primelor afise electorale ale candidatilor PNL Suceava, pe panourile din apropierea sediului liberalilor…

- Deputatul PNL Ioan BALAN considera ca investițiile majore demarate in ultimul an de Guvernul liberal in Moldova arata izbitor de clar faptul ca PSD a ținut intenționat regiunea in subdezvoltare și saracie, pentru a-i putea inșela pe oameni cu tot felul de promisiuni in preajma alegerilor. ”Cred cu putere…

- Gestionarea sistemului de iluminat public al municipiului Suceava va fi realizat de catre o firma din Iași. Potrivit primarului Ion Lungu, este vorba de societatea Urbioled SRL Iași care a ciștigat licitația organizata de municipalitatea suceveana și care are ca subcontractor firma Electroaxa Dolhasca. …

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a ținut sa-i felicite pe cei care au obtinut increderea cetatenilor in alegerile locale, el adaugand ca autoritatile administratiei publice locale nu au timp de pierdut, in conditiile in care acestea trebuie sa transmita cat mai repede Guvernului solicitari de finantare…

- Proiect finanțat in cadrul Programului Operațional Capital Uman, Componenta 1- STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI POCU/633/6/14/ Creșterea participarii la programe de invațare la locul de munca a elevilor și ucenicilor din invațamantul secundar și terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice…

- Violonista Consuela Besu, pe numele ei intreg Consuela Bonita Besu, s-a hotarat sa se intoarca din Italia, unde a locuit zece ani, si unde a cantat in cele mai bune orchestre, de la Orchestra Regionale Toscana, la Orchestra del Carmine s.a. Motivul pentru care a lasat la “dolce vita” este unul pe cat…

- Vicepreședintele regional al PNL , deputatul de Suceava, Ioan Balan, vrea sa știe daca Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației va extinde la nivel național programul de modernizare al stadioanelor, subprogramul complexuri sportive, inceput in București. In acest sens el a facut…

- Astazi a fost inaugurata prima varianta in lungime de 800 de metri care cuprinde și Podul Unirii peste raul Suceava din ruta alternativa Suceava-Botoșani in prezența primarului Sucevei, Ion Lungu, a președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a deputatului Ioan Balan și a viceprimarului Lucian…