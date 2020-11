Comuna Crișeni intră în carantină In urma analizei de risc epidemiologic, realizata de Directia de Sanatate Publica (DSP) Salaj, a fost inițiata procedura de carantinare a localitații Crișeni, rata incidenței fiind de 11,46/1.000 de locuitori. Documentația transmisa catre INSP a fost aprobata, iar proiectul de hotarare privind propunerea instituirii masurii de carantinare a localitații a fost deja supus votului membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Salaj, in vederea emiterii Ordinul Comandantului Acțiunii. Masura carantinarii localitații Crișeni se propune a fi aplicata incepand de luni, 16 noiembrie, ora 5. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

