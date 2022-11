Liderii PSD, PNL și UDMR au ajuns la un compromis, luni, pe tema majorarii pensiilor, care ar urma sa creasca cu 12,5 la suta de la 1 ianuarie 2023, convenind și acordarea de ajutoare pentru pensionarii cu pensie de pana la 3.000 de lei, in perioada iernii. Liderii PSD, PNL și UDMR s-au reunit luni … Articolul Compromis in coaliție. Cu cat cresc pensiile și cine beneficiaza de ajutoare apare prima data in Opinia Buzau .