Comportamentul pieței muncii pe pandemie este neașteptat In prima jumatate a lunii septembrie au aparut mai mult de 14.000 de oferte de joburi pe piața muncii, numarul fiind in creștere. Nivelul este aproape egal cu cel din septembrie 2019, atunci cand companiile se luptau pentru atragerea candidaților. ”Luna septembrie și, in general, lunile de toamna sunt, in mod tradițional, cele mai efervescente, in termeni de recrutare. Ne așteptam, deci, sa observam o creștere in numarul de joburi, insa nu atat de mare”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania. El adauga ca s-au depașit chiar și lunile ianuarie și februarie, cand nimeni nu anticipa extinderea pandemiei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 14.000 de joburi noi au aparut pe piața muncii doar in prima jumatate a lunii septembrie, numarul fiind in creștere nu doar fața de fiecare luna din ultima jumatate de an, ci și in comparație cu ianuarie, februarie și martie. De asemenea, nivelul este aproape egal cu cel din septembrie 2019,…

- Mai mult de 14.000 de joburi noi au aparut pe piața muncii doar in prima jumatate a lunii septembrie, numarul fiind in creștere nu doar fața de fiecare luna din ultima jumatate de an, ci și in comparație cu ianuarie, februarie și martie. De asemenea, nivelul este aproape egal cu cel din septembrie 2019,…

- The 24th French Film Festival running between September 23 and October 4 has scheduled both indoor and outdoor screening events across eleven Romanian cities, the French Institute said in a release. The cities to host the event are Bucharest, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brasov, Braila, Constanta,…

- Pandemia de COVID-19 a lovit multe afaceri, dar mai puțin companiile care au reușit sa lucreze online. Chiar și in domenii care nu merge extraordinar de bine, cum ar fi vanzarea de carte. Libris, una dintre principalele librarii online din țara noastra, așteapta vanzari in creștere cu 350% in acest…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei raspunde provocarii lansate de Nicușor Dan la Interviurile Libertatea. Și anunța ca e gata sa participe la orice confruntare politica lansata de presa, nu la aranjamente politice. “Sigur ca voi participa la emisiuni, dar eu nu am aroganța sa le impun televiziunilor…

- Reteaua de date 5G a Orange acopera intreg orasul Bucuresti, potrivit unui comunicat remis luni de operatorul de comunicatii. Capitala devine astfel primul oras din Romania acoperit de reteaua 5G a Orange, mentioneaza compania de comunicatii, subliniind ca in Bucuresti clientii care au abonament 5G…

- Romania are nevoie de un restart solid, de reforme structurale coerente și cu viziune, sustin reprezentantii mediului de afaceri prezenti la dezbaterile ”Pactul pentru Munca, organizate pe parcursul celor doi ani in marile centre universitare, din tara, precum Iași, Cluj-Napoca, București, Timișoara,…

- Romania are nevoie de un restart solid, de reforme structurale coerente si cu viziune, sustin reprezantantii mediului de afaceri prezenti la dezbaterile organizate pe parcursul celor doi ani in marile centre universitare, din tara, precum Iasi, Cluj-Napoca, Bucuresti, Timisoara, Brasov, Constanta.