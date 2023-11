Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, in parteneriat cu Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” Iași, invita publicul la un nou eveniment muzical, ce va avea loc miercuri, 8 noiembrie 2023, ora 16.00, in Sala „Henri Coanda” de la Palatul Culturii. Recitalul de canto „Spre apus…” reunește…

- Sambata, 11 noiembrie 2023, ora 15.00, la Muzeul Memorial „Mihail Kogalniceanu” Iași, invitam iubitorii de literatura la o intalnire cu poeta Rodi Vinau, autoarea volumului bilingv de poezie – nu ucide cuvantul/non uccidere la parola, eveniment organizat in cadrul proiectului „Toamna Romano-Italiana”,…

- Stimularea creativitații este scopul unui nou proiect de cercetare conceput de oameni de știința (medici) și artiști, la Iași. Ioana Soreanu a asistat la prima conferința și ne ofera mai multe informații: Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” și Universitatea Naționala de Arte…

- Gemenele Andreea și Georgiana Chelici din Galați au crescut intr-un centru de protecție a copiilor. Cele doua tinere a fost admise de curand la Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” din Iași și viseaza sa joace pe scena și sa bucure publicul.

- Muzeul Memorial „Mihail Kogalniceanu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, in parteneriat cu Asociatia Artwork Atelier Iași, organizeaza sambata, 23 septembrie 2023, incepand cu ora 11.00, in Salonul de Muzica, recitalul instrumental „Amintiri dintr-o vara”. Programul cuprinde lucrari…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, in parteneriat cu Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” Iași, invita publicul la un nou eveniment muzical ce va avea loc duminica, 24 septembrie, ora 12.00, in sala „Henri Coanda” a Palatului Culturii Iași. Trei artiști ieșeni, din tot atatea instituții…

- In calitate de beneficiar al ACREDITARII ERASMUS pentru perioada 2021-2027 (cod 2020-1-RO01-KA120-ADU-095246), Complexul Muzeal Național „Moldova” are oportunitatea de a dezvolta competențe specifice in randul personalului propriu prin participarea la cursuri structurate și sesiuni de job shadowing.…

- Muzeul Memorial „Mihail Kogalniceanu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași invita publicul la un eveniment din seria „Dialogul Artelor – Tineri interpreți”, derulata de Asociația „Noesis Enesco” și Muzeul Național „George Enescu”. Parte din proiectul „Intalnirile Muzicale Internaționale…