- In politica romaneasca, una dintre temele recurente este implicarea miliardarului George Soros in afacerile interne ale țarii noastre. Ce putere a caștigat investitorul? Cum acționeaza? Ce formație politica susține? Aceste intrebari revin in atenția guvernanților. Un jurnalist aduce mai multe informații…

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, pregateste investitii de 810 milioane lei in acest an, arata un comunicat publicat pe site-ul societatii, anunta Agerpres.Citește și; Deputatul Nicusor Dan, HUIDUIT la protestul taximetristilor din Capitala.…

- Guvernul va aproba joi indicatorii tehnico-economici privind consolidarea si modernizarea Stadionului Giulesti "Valentin Stanescu", a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astazi, adoptam in perspectiva Euro 2020 si hotararea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului…

- Potrivit unui comunicat al companiei, in perioada 2012 - 2017, au fost investiti 30,6 milioane lei, suma fiind cu aproximativ trei milioane mai mare fata de nivelul asumat prin contractul de concesiune semnat cu municipalitatea ieseana. „Numeroasele proiecte de modernizare si reabilitare care au dus…

- Din 2009 si pana in prezent la Spitalul Judetean „Sf. Ioan cel Nou” s-au facut investitii de 45 de milioane de euro din care 3,5 milioane de euro bani europeni si 41,5 milioane de euro bani alocati de Consiliul Judetean, Primaria Suceava, Ministerul Sanatatii si din fonduri proprii ale Spitalului. Bilantul…

- Autoritațile centrale și locale s-au specializat in pomeni și risipa banului public pe tot felul de proiecte care, uneori, frizeaza ridicolul, mai ales cand vorbim de sali de sport …la sate. In ultimii ani, Compania Naționala de Investiții și-a dat girul și a sponsorizat tot felul de astfel de proiecte…

- Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) anunța un nou apel de la Fondul European de Investiții (FEI) prin care bancile din Romania vor putea finanța cu 93,87 milioane de euro proiecte de investiții ale fermierilor dar și ale antreprenorilor care vor sa dezvolte la țara afaceri neagricole.

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a anunțat ca va primi 2,1 milioane lei prin Planul National de Investitii (PNI), aceasta fiind prima transa aferenta blocului energetic nr.7 de la Sucursala Isalnita. ”Se estimeaza ca cea de-a doua transa alocata celor…