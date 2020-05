Evenimentele sportive și competițiile vor fi reluate de la 1 iunie, dar se vor organiza in condiții speciale din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit regulilor cuprinse in ordinele de ministru publicate vineri seara in Monitorul Oficial, competițiile se vor desfașura fara spectatori, va avea acces in zonele sportive doar staff-ul tehnic și doar cu echipament de protecție, iar sportivii care joaca in deplasare vor fi nevoiți sa ajunga pe teren la ore diferite.Regulileprivind competițiile se refera la cele organizate in aer liber,pentru ca cele care se desfașoara in mod normal intr-un spațiuinchis…