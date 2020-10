Stiri pe aceeasi tema

- ​Firmele de asigurari au obținut venituri de 5,6 miliarde de lei din primele brute subscrise în primele șase luni ale acestui an, în creștere cu 3,4% fața de aceeași perioada a anului anterior, chiar daca veniturile din trimestrul doi au fost afectate de criza COVID-19, arata datele publicate…

- " In perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, exporturile FOB au insumat 34,135 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 44,125 miliarde euro. In perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, exporturile au scazut cu 16,2%, iar importurile au scazut cu 12,2%, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019",…

- Producatorul de energie electrica Hidroelectrica a obtinut un profit net de 806 milioane de lei in primul semestru al acestui an, cu 11% mai putin comparativ cu perioada similara a anului trecut, potrivit unui raport postat pe site-ul companiei, noteaza Agerpres. EBITDA (Profitul inainte de dobanzi,…

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele sase luni ale anului, la 8,665 miliarde de euro, in crestere cu 935,7 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), relateaza Agerpres. Potrivit…

- Piața asigurarilor generale și de viața din România a atins venituri de 2,95 miliarde lei în primul trimestru din 2020, în creștere cu 8,8% fața de perioada similara a anului trecut, a anunțat vineri Autoritatea de Supraveghere Fincnaiara (ASF). Veniturile din asigurarile RCA au crescut…

- Șoferii vor avea la dispoziție un comparator online pentru primele RCA, pentru a alege cea mai potrivita asigurare Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) va demara un proiect de implementare a unui comparator online pentru primele RCA, informeaza luni organizatia. Potrivit sursei citate,…