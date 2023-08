Stiri pe aceeasi tema

- Companiile Novo Nordisk si Eli Lilly and Co, producatorii medicamentelor Ozempic si Mounjaro, au fost date in judecata de o firma de avocatura specializata in cazuri de vatamari corporale. Avocatii sustin ca aceste tratamente pentru diabetul de tip 2, care sunt foarte populare si in randul pacientilor…

- O firma de avocatura specializata in cazuri de vatamari corporale a intentat un proces impotriva companiilor Novo Nordisk si Eli Lilly and Co, producatorii medicamentelor Ozempic si Mounjaro, sustinand ca aceste tratamente pentru diabet, care sunt insa foarte populare pentru a ajuta la pierderea in…

- Fracțiunea parlamentara, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor anunța ca au inițiat și pregatesc o moțiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Dorin Recean. „Autoritațile nu ințeleg in ce țara traiesc și sunt foarte departe de problemele reale. Credem ca ar trebui sa plece”, a declarat Vlad Batrincea,…

- Noile date referitoare la medicamente candidate pentru scaderea in greutate, care ar putea concura cu Wegovy de la Novo Nordisk, cresc sperantele ca in curand vor fi disponibile mai multe optiuni, la preturi mai mici, pe o piata estimata la 100 de miliarde de dolari, conform medicilor si directorilor…

- Presedintele Asociatiei Brokerilor din Romania, Dan Paul, spune ca listarea companiilor de stat pe o bursa straina nu ne ajuta cu nimic si ca modelul Hidroelectrica de a lista actiuni doar la Bursa de Valori Bucuresti ar trebui sa serveasca drept model si sa devina obligatoriu pentru companiile statului…

- Perioada de vara a venit, iar odata cu ea și dorința pentru vacanțe. Spre deosebire de alte perioade, acum ne aflam intr-un mediu macroeconomic instabil, caracterizat de prețuri inca ridicate și care scad puterea de cumparare. Chiar și așa, prognozele facute pe baza datelor prezentate de companiile…

- Una dintre problemele mari ale acestei guvernari este comunicarea. Opinia a fost exprimata de expertul Doru Petruți in cadrul emisiunii „TEMA” de la postul de televiziune Primul in Moldova. „Una dintre problemele mari ale acestei guvernari, intr-adevar, e chestiunea ce ține de comunicare. Pe niciun…

- Chiar in anul 2023, Republica Moldova poate incepe negocierile de intrare in Uniunea Europeana, a declarat, duminica, la Chișinau, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu prilejul prezenței sale la Adunarea Naționala Moldova Europeana. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European,…