- Companiile aeriene incep sa introduca zboruri cu teste Covid-19 incluse. Compania italiana Alitalia va opera zboruri de la Roma la New York, incepand cu 8 decembrie, in care va testa pasagerii, anunța reprezentanții acesteia și ai companiei care gestioneaza aeroportul Fiumicino din Roma. Anunțul urmeaza…

- Incepand din luna decembrie, pasagerii care calatoresc intre Roma si unele destinatii din Statele Unite vor putea fi testati pentru coronavirus cu 48 de ore inainte de plecare si la sosirea pe aeroport, pentru a evita carantina obligatorie de 14 impusa de Italia calatorilor care sosesc in tara. Aeroporti…

- Traficul aerian in Europa ar putea reveni la nivelul de dinainte de pandemia de coronavirus abia in anul 2024, conform celor mai optimiste estimari ale Eurocontrol. Eurocontrol, agentia care supervizeaza spatiul aerian european, a publicat noile estimari privind traficul aerian in Europa in perioada…

- Companiile aeriene globale au cerut azi o testare pentru COVID-19 inainte de plecare pentru toate cursele internationale, care va inlocui carantina si alte restrictii din cauza carora a scazut semnificativ numarul calatoriilor, transmite Reuters. Teste rapide si accesibile, care pot fi administrate…

- Record negativ in Spania. Mai mult de 12.000 de cazuri au fost inregistrate, vineri, 11.09. a.c., conform ultimului bilanț al Ministerului Sanatații spaniol. Este cea mai mare cifra inregistrata intr-o singura zi de la inceputul pandemiei de coronavirus. In aceasta saptamana, Spania a fost prima țara…