Companii de renume recruteaza la Angajatori de TOP Bucuresti Online Cel mai mare targ de cariera din Romania, Angajatori de TOP Bucuresti se desfasoara in perioada 27 martie - 27 aprilie, pe platforma Hipo.ro.



Editia online din aceasta primavara Angajatori de TOP Bucuresti este dedicata tuturor candidatilor care se afla in cautarea unui job, fie ca acestia sunt profesionisti, persoane cu experienta middle-level, entry-level sau studenti, in domenii precum: Contabilitate-Finante, Customer-Suport, IT&C, Inginerie, Achizitii-Logistica, Vanzari, Resurse Umane, Marketing&PR etc.



Candidatii pot participa gratuit la Angajatori de TOP Bucuresti

Sursa articol si foto: business24.ro

