Stiri pe aceeasi tema

- Chairry Design & Furniture, companie specializata pe segmentul de fit-out – soluții de mobilier și amenajari interioare complete, inregistreaza o creștere de 84% pe segmentul de amenajari interioare pentru școli și licee la finalul anului 2023 fața de aceeași perioada a anului 2020, in linie cu tendința…

- Bosch trebuie sa renunte la aproximativ 1.500 de angajati la doua din unitatile sale din Germania, pana in 2025, pentru a adapta personalul la modificarea cererii si la tehnologiile din sectorul auto, a informat duminica furnizorul de componente auto, transmite Reuters.Reducerile de locuri de munca…

- Bozankaya, producatorul de material rulant prezent si pe piata din Romania, a livrat in Istanbul primul metrou fara conductor din Turcia. Pana la sfarsitul anului 2023 este planificata livrarea in Istanbul a unui numar de 4 metrouri, fiecare avand cate 7 vagoane.In Romania compania a livrat tramvaie…

- Veniturile totale au depasit 15 milioane de lei, in crestere de 35% fata de aceeasi perioada a anului precedent, in timp ce cheltuielile operationale au crescut cu doar 23%. ”Meta Estate Trust, (simbol bursier MET), companie de tip holding care activeaza in sectorul imobiliar, inregistreaza rezultate…

- Doar o jumatate dintre cele 2 milioane de pacienti romani care au nevoie in fiecare an de o forma sau alta de recuperare medicala beneficiaza de tratament specializat, in vederea recuperarii mobilitatii si independentei, arata o analiza realizata de fondul de investitii de growth Agista. Fondul a achizitionat…

- Sectorul privat trebuie sa-și asume investiții mai mari pentru combaterea schimbarilor climatice, considera FMI avertizand ca guvernele risca datorii ridicate daca vor cheltui fonduri publice.

- Conținut oferit de: Partener extern. Atunci cand vrei sa schimbi complet aspectul casei tale și sa ii dai un vibe nou, cea mai buna soluție este sa apelezi la specialiști in design interior. Aceștia au experiența necesara pentru a te ajuta in demersul de a face transformarile necesare și pentru a obține…

- In urma apelului de proiecte Dotarea unitaților de invațamant și a unitaților conexe, deschis și derulat de Ministerul Educației in perioada 19 decembrie 2022 – 29 martie 2023, au solicitat și primit finanțare 5.846 de școli și unitați conexe (cuprinse in cadrul a 2.538 de proiecte). Cele 5.846 de unitați…