- Primaria din Timișoara achiziționeaza 17 tramvaie in valoare de 33 milioane de euro de la compania Bozankaya, banii provenind din PNRR. Cele 17 tramvaie vor avea o lungime de aproximativ 30 de metri, o capacitate de transport totala de 251 de locuri, podea 100% coborata și aer condiționat. Valoarea…

- Grupul industrial Chimcomplex a semnat un acord de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru dezvoltarea proiectului „Inființarea unei unitați noi sustenabile de producție de rașini epoxidice pe baza de sinteza epiclohidrina la Chimcomplex Borzești”. Valoarea totala…

- ASF, institutia care este responsabila de functionarea in conditii optime a pietei asigurarilor, a pietei de capital si a fondurilor de pensii din Romania, a decis in cadrul sedintei de luni autorizarea lui Adrian Tanase in functie de CEO al BVB pana la 31 decembrie 2024.„Aprobarea autorizarii domnului…

- MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a fost extrem de nervos dupa o faza din meciul cu Rapid, scor 1-2. Tavi Popescu a luat un cartonaș galben in prelungiri, dupa ce l-a calcat pe Paul Iacob. MM Stoica susține ca „centralul” Sebastian Coțescu i-a aratat galben la observația…

- CSA Steaua și Rapid au remizat, scor 0-0, in runda secunda a grupei B din Cupa Romaniei Betano. Mihai Stoica, oficialul rivalei FCSB, a ironizat numarul mic de spectatori prezenți in Ghencea. Derby-ul dintre CSA Steaua și Rapid a strans pe stadionul din Ghencea doar 13.678 spectatori. Mihai Stoica,…

- Ieri, 31 octombrie, s-a semnat Contractul de lucrari CL 12 Lot 2 „Extindere rețele de alimentare cu apa in UAT Caianu Mic, UAT Tarlișua, UAT Zagra, Sistem nou alimentare cu apa in UAT Spermezeu, Sistem de canalizare in UAT Caianu Mic”. Au participat Grigore-Florin Moldovan (administrator public al Consiliului…

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a remarcat punctele forte din jocul stoperului Siyabonga Ngezana (26), dar ii sugereaza acestuia sa nu iși mai asume riscuri. In vara, FCSB a platit 600.000 de euro pentru a-l transfera pe fundașul central sud-african Siyabonga…

- BNR spune ca majorarea si introducerea in debutul anului viitor a unor taxe si impozite indirecte va duce la o traiectorie mai ridicata a inflației. Se schimba valoarea banilor. Anunt oficial de la BNR Majorarea si introducerea in debutul anului viitor a unor taxe si impozite indirecte in scopul continuarii…