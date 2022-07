Stiri pe aceeasi tema

- ”Wizrom Software, dezvoltator si integrator de software de business din Romania, a inregistrat afaceri de peste 6,3 milioane de euro in 2021. Cifra este in crestere cu aproximativ 500.000 de euro, respectiv 8%, comparativ cu anul anterior”, anunta compania. Pana in acest moment, numarul clientilor…

- Wizrom Software, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori și integratori de software de business din Romania, a inregistrat afaceri de peste 6,3 milioane de euro in 2021. Cifra este in creștere cu aproximativ 500.000 de euro, respectiv 8%, comparativ cu anul anterior. „In pandemie, multe companii…

- In urmatoarele doua saptamani, politicienii vor sa modifice Codul Fiscal. Cum liberalii nu au acceptat taxa de solidaritate, PSD-ul a redenumit-o și insista ca marile companii cu cifra de afaceri de peste 100 de milioane de euro sa o plateasca. Cu bani in plus s-ar putea alege doar angajații cu salariu…

- „Piata de IT din Romania, in special pe segmentul de dezvoltare software, este una dintre cele mai dinamice din regiune, acesta fiind si unul dintre motivele pentru care mizam foarte mult pe cresterea businessului nostru de aici. Am deschis biroul din Romania in primavara anului 2021, sub auspicii nu…

- Cea mai mare cooperativa agricola din Romania, dupa cifra de afaceri din ultimii doi ani, și-a majorat veniturile cu 38 la suta, ajungand la finalul anului 2021 la o cifra de afaceri de 232 milioane de lei, potrivit unor calcule realizate de Ziarul Financiar, pe baza informațiilor de la Ministerul de…

- Echipa Gomag prezinta in Academia de eCommerce un nou curs online, in proces de imbunatațire continua, pentru antreprenorii care iși doresc un magazin online profitabil in 30 de zile.Cursul online StartUp in eCommerce include 15+ lecții video live și preinregistrate, un material PDF original…

- Grupul DENT ESTET, parte a Sistemului Medical MedLife, reconfirma poziția de lider consacrat pe piața serviciilor de medicina dentara din Romania, inregistrand in 2021 o cifra de afaceri de 107,6 milioane lei, in creștere cu 60% fața de 2020 (67,1 milioane lei).

- Amber, cel mai mare studio independent de dezvoltare de jocuri video din Romania, raporteaza o cifra de afaceri record de 126,8 milioane de lei (30,5 milioane USD) in 2021, o creștere cu 56% comparativ cu anul trecut. Din cifra de afaceri de 126,8 milioane de lei generata in 2021, aproximativ 70% au…