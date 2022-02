Compania media ViacomCBS devine Paramount Global din 16 februarie

„Paramount este o idee: o promisiune de a fi cel mai bun”, a spus Shari Redstone, presedinte non-executiv al consiliului de administratie al companiei. „Acea promisiune a fost intotdeauna obiectivul care ne-a inspirat sa construim mai mult de un secol de excelenta cinematografica, cu marci si companii care au definit si redefinit divertismentul generatie dupa generatie. Am facut progrese enorme si nu am fost niciodata mai entuziasmat de viitorul acestei companii”. „Paramount este un varf al bogatei istorii a companiei noastre, un pionier in Epoca de Aur a Hollywood-ului. Astazi, cand imbratisam…