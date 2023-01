Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din New York a condamnat vineri compania imobiliara omonima a lui Donald Trump la plata unei sanctiuni penale maxime de 1,61 milioane de dolari, dupa ce a fost gasita vinovata de conspiratie in vederea fraudarii Fiscului timp de 15 ani, relateaza Reuters. Judecatorul Juan Merchan de la…

- Allen Weisselberg, foarte apropiat de Donald Trump, a pledat vinovat de 15 capete de acuzare de frauda si evaziune fiscala cu privire la venituri nedeclarate in perioada 2–5-2021 in valoare de 1,76 milioane de dolari, in cadrul unui vast dosar de fraude financiare in care Trump Organization a fost declarata…

- Este pentru prima data cand Trump Organization, grupul familial al fostului președinte american Donald Trump, care include cluburi de golf, hoteluri de lux si proprietati imobiliare, este condamnat penal, a transmis intr-un comunicat procurorul din Manhattan, Alvin Bragg, citat de AFP, CNN și Agerpres.Doua…

- Biroul primarului Eric Adams cauta un „director de atenuare a efectelor rozatoarelor” sau țar al șobolanilor, așa cum il numesc mulți, pentru a lupta impotriva rozatoarelor care au impanzit orașul. Job-ul de la Primaria New York este descris ca fiind un loc de munca 24 de ore din 24, 7 zile din 7, care…

- Compania a raportat o pierdere pe actiune de 61 de centi, peste cea de 22 de centi asteptata de analisti, potrivit datelor firmei Refinitiv. Veniturile de 8,34 miliarde dolari sunt peste asteptarile analistilor, de8,12 miliarde de dolari Uber a raportat o pierdere neta de 1,2 miliarde de dolari pentru…

- Vineri, juriul l-a gasit vinovat pe Milton pentru o acuzatie de frauda cu valori mobiliare si doua capete de acuzare de frauda electronica, dupa o deliberare de aproximativ cinci ore. Milton a fost achitat pentru o acuzatie suplimentare de frauda cu valori mobiliare. In timpul procesului de la tribunalul…