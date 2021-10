Compania Facebook şi-a schimbat numele în Meta, mizând pe viitorul realităţii virtuale Schimbarea numelui vine in timp ce cea mai mare companie de social media din lume se lupta cu criticile parlamentarilor si autoritatilor de reglementare cu privire la puterea sa pe piata, deciziile legate de algoritmi si controlul abuzurilor pe platformele sale. CEO-ul Mark Zuckerberg, vorbind la conferinta de realitate virtuala si augmentata transmisa in direct de companie, a declarat ca noul nume reflecta ambitiile sale de a construi metaversul, mai degraba decat serviciul sau de socializare omonim. Metavers, un termen inventat pentru prima data intr-un roman distopic in urma cu trei decenii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook se numeste acum Meta, a anuntat joi compania, intr-un schimbare a brandului care se concentreaza pe ambitiile sale de a construi „metaversul”, un mediu virtual comun pe care mizeaza ca va fi deveni urmatoarea mare platforma informatica, transmite Reuters. Schimbarea numelui vine in…

- Facebook anunta ca va schimba numele corporatiei in "Meta", de la "metavers", universul virtual pe care compania vrea sa-l construiasca. Brand-urile sale, cum ar fi Facebook si Whatsapp NU isi vor schimba numele, dar grupul din care aceste entitati fac parte va primi noua denumire. Meta inseamna in…

- Facebook a anunțat joi ca noua denumire a companiei este Meta. Schimbarea de nume a fost anunțața la conferința despre realitatea virtuala și augmentata Facebook Connect, conform CNBC.Schimbarea numelui in Meta reflecta ambiția companiei de a se dezvolta dincolo de rețelele sociale și de a familiariza…

- Facebook isi schimba numele. Cum se va numi gigantul tech american: Anunțul lui Mark Zuckerberg Facebook isi schimba numele. Cum se va numi gigantul tech american: Anunțul lui Mark Zuckerberg Facebook isi schimba numele in „Meta”. Anuntul a fost facut de Mark Zuckerberg, fondatorul companiei. Este a…

- Castigurile trimestriale ale Facebook au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, chiar daca veniturile au fost sub asteptari, iar actiunile retelei de socializare au crescut la Bursa de la New York cu peste 4%, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . In trimestrul trei din 2021, profitul…

- Compania americana Facebook, care administreaza mai multe platforme sociale si produse hardware, ar putea primi un nume nou. Surse anonime din cadrul Facebook citate de The Verge susțin ca este o chestiune de zile pâna când compania americana va anunta schimbarea numelui, cel mai probabil,…

- Rețelele de socializare Facebook și Instagram au picat, luni seara, in mai multe zone din Romania și din lume. Nici aplicațile de mesagerie online WhatsApp și Messenger nu au funcționat, incepand, aproximativ, cu ora locala 18:45. Compania Facebook Inc, care deține toate cele patru platforme, a anunțat…

- Profitul inaintea oamenilor. Acesta este procesul intentat impotriva Facebook de denuntatorul Frances Haugen, care va fi audiat marti la Congres, provocand cea mai grava criza din istoria retelei sociale care a cunoscut mai multe socuri in ultimii ani, potrivit hotnews Acest inginer informatician si…