Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul iesean de ambalaje din hartie Exonia a atins anul trecut un nivel record in ceea ce priveste rezultatele financiare, obtinand o cifra de afaceri aproape dubla fata de anul 2020 si un profit net de circa patru ori si jumatate mai mare. Afacerile Exonia Holding au urcat pana la 24,1 milioane…

- Tranzactia prin care gigantul din industria farma Sun Pharma, cea mai mare companie farmaceutica din India si al patrulea mare producator de medicamente generice la nivel global, a achizitionat portofoliul Uractiv de la Fiterman Pharma, este analizata de Consiliul Concurentei. Gama Uractiv a fost preluata…

- ”In urma articolelor aparute in presa referitoare la obligatiile de plata catre Alstom Transport S.A., facem precizarea ca Metrorex a achitat o parte din sumele aferente serviciilor realizate in anul 2022 si continua sa plateasca facturile ce vor fi emise in acest an. Pentru achitarea integrala a obligatiilor…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat joi ca a acordat un credit de 300 milioane de euro Republicii Moldova pentru a ajuta aceasta tara sa isi consolideze securitatea energetica prin achizitionarea unor rezerve strategice de gaze care se vor adauga gazelor furnizate in…

- ”Delgaz Grid, companie membra a Grupului E.ON Romania, va investi in acest an 719 milioane de lei (143 milioane euro), prioritar pentru modernizarea, extinderea, automatizarea si digitalizarea retelelor de distributie a gazelor naturale si energiei electrice, acesta fiind cel mare buget alocat in ultimii…

- “BAT face aproximativ 200 de noi angajari pe an si investeste peste 1 milion de euro anual in programe de training si dezvoltare profesionala. Desi piata muncii se confrunta cu fluctuatii majore in ultimii ani, un angajat BAT Romania lucreaza in medie pentru o perioada de cel putin 7 ani in cadrul companiei”,…

- Ministerul Dezvoltarii a finalizat repartizarea, pe județe, a fondurilor disponibile prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” pentru investiții in realizarea, extinderea și modernizarea rețelelor de gaze naturale. Bistrița-Nasaud a primit peste 170,28 milioane lei. Criteriile de selectare…

- ”In 2021, vanzarile eSky Group, exprimate in TTV (Valoarea Totala a Tranzactiilor), s-au ridicat la peste 345,1 milioane euro, cu 47% mai mult decat in anul precedent. Anul trecut, indicatorul EBITDA a fost mai mult decat dublu fata de cel de dinaintea pandemiei si s-a ridicat la 13,3 milioane euro…