Compania de software britanică Endava a achiziţionat compania americană Levvel LLC ”Endava, compania de software britanica prezenta pe piata locala cu sapte centre de livrare in Brasov, Bucuresti, Cluj-Naopca, Iasi, Timisoara, Targu-Mures si Pitesti, a anuntat achizitia companiei Levvel LLC, cu sediul central in Charlotte, Carolina de Nord, intarindu-si astfel capabilitatile de livrare ‘close to client’ in America de Nord”, arata compania. Levvel este o companie de strategie, consultanta si inginerie in zona de tehnologie, care ajuta companiile sa dezvolte solutii tehnologice de ultima ora. Compania ofera o gama completa de servicii bazate pe expertiza din zona de tehnologie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

