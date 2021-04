Stiri pe aceeasi tema

- ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca miercuri, 21 aprilie, intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB prima emisiune de obligatiuni Restart Energy One, furnizor de energie electrica si gaze naturale. Obligatiunile vor fi tranzactionate sub simbolul bursier…

- Procucatorul roman de „roboți software‟ țintește o evaluare de aproape 26 de miliarde de dolari in oferta publica inițiala pentru listarea pe bursa din SUA, pe masura ce munca de acasa a accelerat cererea pentru servicii de la companiile care ofera automatizare, scrie Reuters.Valoarea este mai mica…

- “MAM Bricolaj, companie romaneasca din industria de bricolaj, anunta deschiderea unui nou magazin in Bucuresti din data de 30 martie 2021. Acesta este rezultatul unei investitii de 1,65 milioane de euro si face parte din strategia de dezvoltare a companiei. MAM Bricolaj vizeaza atat extinderea la nivel…

- LOTO. Joi, 25 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la Loto 6/49, la categoria I, este de peste 1,11 milioane de euro, iar la Joker, la categoria I, de peste 4,73 milioane de euro, potrivit Loteriei Romane.La tragerile loto de duminica, 21…

- "Flanco Retail a inregistrat vanzari de 1,08 miliarde lei in 2020, pe fondul inchiderii in lock-down a peste 70 de magazine fizice in toata tara. Compania si-a valorificat experienta obtinuta in criza economica din 2008-2010, adaptandu-se rapid la noile conditii de piata si mentinandu-se in continuare…

- CTP, cel mai mare dezvoltator și proprietar de parcuri industriale și logistice de pe piața romaneasca, cu o suprafața inchiriabila de peste 1 milion mp, are planificata dezvoltarea de proiecte de 340.000 mp in 2021. De asemenea, compania planuiește cateva achiziții și are un buget programat pentru…

- Posta Romana vrea sa construiasca și sa doteze, cu 22 de milioane de euro, doua centre logistice strategice ale companiei in București și Cluj-Napoca.Compania a depus in SICAP procedura de consultare publica pentru proiectarea, constructia si dotarea celor doua centre logistice. „Procedura internationala…

- Loteria Romana a anuntat ca a fost castigat marele premiu la Loto 6/49 in valoare de peste 1,72 milioane de euro, iar biletul norocos a fost jucat in Bucuresti, sector 3 si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc, pretul biletului fiind de 18,50 lei. „S-a…