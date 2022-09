Stiri pe aceeasi tema

- Acordul a avut loc in urma a doua procese intentate de Laurie Simpson, o fosta angajata Bayer care lucra in departamentul sau de marketing. Bayer va plati 38,9 milioane de dolari guvernului SUA si 1,14 milioane de dolari unor 20 de state americane si Districtului Columbia, a declarat Departamentul de…

- Compania japoneza isi va reduce participatia la retailerul online Alibaba la 14,6%, de la 23,7%, prin decontarea contractelor forward preplatite. SoftBank a inregistrat o pierdere de 50 de miliarde de dolari la filiala sa de investitii Vision Fund, in prima jumatate a anului, din cauza evolutiei negative…

- Compania publica de electricitate din Sri Lanka a anunțat, marți, o creștere de 264% a tarifelor pentru micii consumatori, in timp ce marii consumatori vor beneficia de o majorare mai mica, transmite AFP. Aceasta creștere de 264% afecteaza doua treimi din cele 7,8 milioane de locuințe care folosesc…

- Vanzarea a avut loc dupa ce Vision Fund, vehiculul de investitii in tehnologie al SoftBank, a raportat o pierdere de 2.930 de miliarde de yeni japonezi (21,68 miliarde de dolari) pentru trimestrul incheiat in iunie, una dintre cele mai mari inregistrate vreodata. SoftBank a spus ca si-a vandut actiunile…

- Nomad a recunoscut furtul intr-un tweet, luni seara. ”Suntem constienti de incidentul care a implicat serviciul Nomad. In prezent investigam si vom oferi actualizari cand le vom avea”, a spus startup-ul. Nu este clar cum a fost orchestrat atacul sau daca Nomad planuieste sa despagubeasca utilizatorii…

- Pfizer a inregistrat venituri de 27,7 miliarde de dolari, in crestere cu 47% fata de aceeasi perioada a anului trecut si cele mai mari vanzari trimestriale consemnate vreodata. Compania farmaceutica a raportat un profit net de 9,9 miliarde de dolari, mai mare cu 78% fata de cel din al doilea trimestru…

- Valoarea actiunilor Meta a scazut cu aproximativ jumatate de la inceputul anului, subliniind ingrijorarea investitorilor cu privire la sanatatea activitatii de baza de publicitate online a companiei. Divizia a fost afectata de actualizarea de confidentialitate a sistemului iOS al Apple de anul trecut,…

- Compania se asteapta acum sa cheltuie intre 6 si 8 miliarde de dolari in acest an si in fiecare din urmatorii doi ani, in crestere fata de planul sau anterior de cheltuieli de 5 miliarde de dolari – 7 miliarde de dolari, deoarece urmareste sa intensifice productia la noile sale unitati din Texas si…