- Compania aeriana HiSky a sarbatorit marți, 11 aprilie 2023, la aterizarea pe aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, din Cluj Napoca, implinirea numarului de un milion de pasageri transportați. Pasagerul cu acest numar a calatorit cu HiSky pe ruta interna București – Cluj-Napoca, unde a fost intampinat…

- Compania aeriana FlyOne a anunțat azi-dimineața ca cursele Chișinau - Dublin - Chișinau și Chișinau - Tel Aviv - Chișinau, planificate pentru astazi, au fost amanate pentru 20 martie, din cauza unei defecțiuni tehnice.

- AeroItalia a revenit asupra deciziei de a se retrage de pe piața romaneasca, anunța Boardingpass. Compania a introdus in sistemul de rezervari doua noi rute spre Roma, din Bacau și București. La doar cateva saptamani dupa ce a scos din sistemul de rezervari toate zborurile spre Romania, AeroItalia a…

- La inceputul lunii iunie, compania aeriana Dan Air va opera primele zboruri spre și dinspre București. Este vorba, mai exact de 12 rute regulate pe care le va opera de la inceputul lunii iunie 2023 spre și dinspre cel mai mare aeroport din Romania, Henri Coanda (Otopeni). Avioanele puse la dispoziție…

- Compania DDD® – O autoritate in dezinsecție și deratizare, este o firma DDD specializata in dezinsecție, dezinfectare și deratizare, care ofera servicii la nivel național. Compania DDD® are puncte de lucru in mai multe orașe din Romania, inclusiv București, Timișoara, Cluj-Napoca, Targu Jiu și Panciu.…

- Compania aeriana Wizz Air va suspenda, in luna martie, cinci rute spre și dinspre aeroporturile din București, Cluj Napoca, Iași și Sibiu. Ruta de la București la Ancona va fi suspendata de pe data de 22 martie pana pe 30 octombrie. Dupa ce a fost inaugurat la inceputul acestui an, zborul catre aceasta…

