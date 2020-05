”COMITET” a transmis LIVE cum a împrăștiat coronavirusul la tot clanul! Probe la dosarul in care sunt anchetati Gheorghita Constantin, zis Comitet, si sotia lui sunt si cateva inregistrari care surprind petrecerea organizata de clanul de romi care a provocat cel mai grav episod al pandemiei de coronavirus de la Buzau. Un cartier cu 2.000 de suflete a fost inchis dupa ce numarul imbolnavirilor a explodat in weekend. Imaginile postate de Comitet pe contul sau de Facebook arata un chef de pomina tras chiar in a doua zi de Paste de clanul de argintari de la marginea Buzaului. Pe masa, se poate observa si o arma automata. Dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

