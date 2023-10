Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Comisiei pentru cultura din Senat au avut o intalnire de lucru cu cei aI Consiliului National al Audiovizualului (CNA), in contextul elaborarii unei noi legi a audiovizualului. Pe agenda discutiilor s-au mai aflat necesitatea actualizarii legislatiei pentru online si activitatea CNA in perspectiva…

- Comisia juridica a Senatului a acordat marti, in unanimitate, raport negativ unei initiative legislative de dezincriminare a posesiei de canabis pentru consum propriu, in limita a 3 grame, si inlocuirea sanctiunilor penale cu pedeapsa contraventionala cuprinsa intre 1.000 si 3.000 de lei.Propunerea…

- Senatorul PNL Vlad Mircea Pufu a fost ales presedinte al Comisiei pentru cultura si media, el fiind pana acum membru al comisiei. ”Astazi a inceput o noua sesiune parlamentara, iar colegii senatori m-au ales in functia de presedinte al comisiei pentru cultura si media din Senatul Romaniei. Le multumesc…

- ”Binele Romaniei nu se negocieaza. Discutiile pe care le avem cu organismele internationale sunt pentru a ajunge sa adoptam masuri concrete. Spun asta in contextul in care am avut intalniri cu reprezentantii European Commission pe tema implementarii reformelor aferente Planul National de Redresare si…

- Nicolae Ciuca a explicat ca specialiștii lucreaza intens la pregatirea amendamentelor, astfel incat acestea sa fie in concordanța cu decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR). Decizia CCR, publicata recent in Monitorul Oficial, a pus in lumina reflectoarelor problema pensiilor speciale și a cerut…

- Parlamentul va examina propunerea Guvernului de prelungire a starii de urgența cu 60 de zile, incepind cu data de 3 august 2023. Membrii Comisiei securitate naționala, aparare și ordine publica au examinat proiectul de hotarire care prevede acest lucru și au decis sa-l propuna in plenul Parlamentului…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca in discutiile cu reprezentantii Comisiei Europene acestia au precizat guvernantilor romani ca „trebuie sa fie o ordine” in privinta cotelor de TVA, prin eliminarea exceptiilor acordate in prezent in mai multe sectoare, convenindu-se, in principiu, ca la mancare,…

- Senatorii nu și-au stricat vacanța pentru batraneii agresați. Biroul permanent al Senatului a respins, luni, solicitarea USR ca in urmatoarele doua saptamani sa lucreze Comisia pentru drepturile omului pe tema tratamentelor inumane aplicate in centrele autorizate sau avizate de statul roman, a declarat…