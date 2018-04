Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar trebui sa aiba reguli extinse la nivel de bloc comunitar pentru a-i proteja pe avertizorii de integritate (whistleblowers), inclusiv masuri de protectie impotriva demiterii sau plasarii in arest pentru activitati ilegale de deconspirare, a propus luni Comisia Europeana, informeaza…

- "Eu am vazut in acea scrisoare ca se cunoaste faptul ca au fost cerute acele date. Interpretarea si argumentarea sau modul cum este privita aceasta actiune este decizia dumnealor, dar faptul ramane, si anume ca acele date care nu trebuiau sa fie cerute au fost cerute si au fost si furnizate. Faptul…

- Facebook ar putea anunța in aceste zile utilizatorii rețelei de socializare, daca datele lor au fost transmise Cambridge Analytica. O mica parte dintre aceștia ar putea fi din Romania. Notificarea va veni detaliat in fluxul de știri. Datele personale a "pana la 2,7 milioane" de utilizatori…

- Gestul premierului Viorica Dancila de a-i trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, in legatura cu așa-numita „lista neagra” de la Bruxelles nu a trecut neobservat in politica din Romania. Fostul premier Adrian Nastase a comentat inițiativa prim-ministrului, vorbind despre…

- Grupul ArcelorMittal face demersuri pentru cumpararea Combinatului Ilva, din Italia, considerat cel mai mare combinat siderurgic din Europa, dar ar putea fi obligat de Uniunea Europeana sa vanda cateva unitati pe care le detine in prezent, daca se va stabili ca odata cu preluarea colosului italian…

- In cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei, Comisia Europeana (CE) a criticat reducerea contributiei virate Pilonului II de pensii administrate privat, avertizand ca aceasta masura va pune probleme suplimentare sistemului de pensii, a anuntat luni Asociatia pentru Pensiile…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…