Comisia Europeană va cere statelor membre să limiteze încălzirea şi răcirea clădirilor publice şi a birourilor pentru a reduce cererea de gaze Pentru a face fata scaderii drastice a aprovizionarii cu gaze rusesti, care ar putea fi intrerupta in totalitate, Comisia ar urma sa indemne guvernele din blocul celor 27 de tari sa stabileasca limite pentru cantitatea de energie utilizata de cladirile publice, birouri, spatii comerciale, proprietati si terase exterioare. Pentru o utilizare optima a energiei, Bruxelles-ul va recomanda ca regulile sa impuna cladirilor publice sa mentina o temperatura de cel mult 19 grade Celsius, iar aerul conditionat sa fie setat la cel mult 25°C. ”Energia economisita in timpul verii este energie care poate fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- ​Comisia Europeana ar urma sa ceara statelor membre saptamana viitoare sa limiteze la 19 grade temperatura furnizata de instalatiile de incalzire din cladirile publice si la 25 de grade pentru sistemele de aer conditionat. Masura ar viza reducerea consumului de gaze a continentului, potrivit unui proiect…

