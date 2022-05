Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Uniunii Europene au purtat discutii la Viena cu reprezentanti ai Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol, pe fondul solicitarilor grupului de a creste productia si pe masura ce UE ia in considerare potentiale sanctiuni pentru petrolul rusesc. ”Am putea observa pierderea a peste 7 milioane…

- Comisia Europeana are o noua propunere privind refugiații ucraineni. Aceștia ar putea sa iși converteasca bancnotele ucrainene in moneda țarii care-i gazduiește. Aceasta propunere vine in completarea asistenței umanitare pe care UE o acorda persoanelor care fug din Ucraina, mai ales in cursul calatoriei…

- Comisia Europeana va inainta marti propuneri pentru a scapa cat mai repede tarile din UE de dependenta energetica fata de Rusia, a anuntat luni presedinta CE, Ursula von der Leyen, in timp ce cancelarul german Olaf Scholz a atras atentia ca, pentru moment, importurile de energie fosila din Rusia sunt…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a afirmat luni, 21 februarie, inaintea inceperii reuniunii Consiliului Afacerilor Externe (CAE) de la Bruxelles, ca va propune din nou o intrunire a miniștrilor de externe din țarile Uniunii Europene la Kiev, pentru a demonstra solidaritatea acestora cu…

- Uniunea Europeana este pregatita sa ia masuri suplimentare in eventualitatea unei intreruperi partiale a importurilor de gaze naturale din Rusia, a declarat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform EurActiv. Criza din Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la fluxurile de gaze…

- Criza din Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la fluxurile de gaze rusesti catre Europa. Astfel, UE si-a revizuit planurile de urgenta in cazul in care Rusia ar intrerupe furnizarea de gaze, iar oficialii UE si SUA au inceput sa caute metode alternative de aprovizionare. „Modelele noastre arata…